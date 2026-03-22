Zorlu Deplasmanda Büyük Başarı

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu 29. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Kipaş İstiklalspor, İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda Pizzabulls Cedi Osman Basketbol ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan temsilcimiz, bu kritik mücadelede ortaya koyduğu performansla taraftarına adeta bayram sevinci yaşattı.

İlk Çeyrek Zor Geçti

Karşılaşmaya Burak Gözeli’nin üçlüğüyle başlayan Kipaş İstiklalspor, ilk periyotta istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Son saniyelerde gelen üçlükle birlikte ilk çeyrek 28-18 rakip üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Çeyrekte Geri Dönüş Hikâyesi

İkinci periyoda etkili başlayan temsilcimiz, kısa sürede farkı eriterek oyuna ortak oldu. Burak Gözeli ve Diante Watkins’in skora katkısıyla ritmini bulan Kipaş İstiklalspor, son bölümde üstünlüğü ele geçirerek farkı açtı. İkinci çeyreği 32-14 kazanan temsilcimiz, ilk yarıyı 50-42 önde kapattı.

Üçüncü Çeyrekte Fark Açıldı

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kahramanmaraş ekibi, hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Rakibine savunmada da geçit vermeyen temsilcimiz, üçüncü periyodu 26-13 önde tamamladı ve farkı 21 sayıya çıkararak skoru 76-55’e taşıdı.

100 Sayıyla Gelen Tarihi An

Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Kipaş İstiklalspor, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir maçta 100 sayı barajını aşan temsilcimiz, karşılaşmayı 100-76 kazanarak parkeden farklı galibiyetle ayrıldı. Takımın 100. sayısı Gökhan Edge Demirli’nin serbest atışından geldi.

Taraftara Bayram Hediyesi

Bu sonuçla birlikte hem moral bulan hem de önemli bir galibiyet elde eden Kipaş İstiklalspor, taraftarına unutulmaz bir zafer yaşattı. Deplasmanda alınan bu farklı galibiyet, takımın ligdeki iddiasını da güçlendirdi.