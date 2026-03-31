Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Sosyal Hizmet Sunumu” işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara’da düzenlenen törende konuşan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni dönemde sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılacağını ve ihtiyaçların daha erken tespit edileceğini vurguladı.

Her İlçeye Sosyal Hizmet Teması

Bakan Göktaş, sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçelerde irtibat birimleri kurulacağını açıkladı. Bu adımla birlikte vatandaşların yaşadıkları bölgede doğrudan hizmet almasının önü açılacak.

Sağlıklı hayat merkezlerinin bu süreçte önemli rol oynayacağını belirten Göktaş, vatandaşların bu merkezlerde hem sağlık hem de sosyal destek hizmetlerine ulaşabileceğini ifade etti.

Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engellilere Güçlü Destek

Sosyal hizmet merkezlerinin tek noktadan çok yönlü destek sunduğunu belirten Göktaş, şu mesajı verdi:

Aile bütünlüğünü güçlendiren çalışmalar yürütülüyor

Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi destekleniyor

Kadınların ve engellilerin toplumsal hayata katılımı artırılıyor

Yaşlılar ve şehit yakınları için özel hizmetler sunuluyor

Türkiye genelinde hâlihazırda 438 sosyal hizmet merkezi ve 311 irtibat birimi hizmet veriyor.

Mobil Hizmetlerle 81 İlde Sahada

Mobil sosyal hizmet araçlarının da aktif şekilde kullanıldığını belirten Göktaş, 2025 yılında 273 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldığını açıkladı.

2026 itibarıyla ise 8 mobil sosyal hizmet aracıyla 81 ilde saha çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Aynı Koridorda

Kemal Memişoğlu ise protokolün önemine dikkat çekerek, sağlık ve sosyal hizmetlerin ilk kez bu ölçekte entegre edildiğini belirtti.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık sadece hastalık değil, tam iyilik hali olarak ele alınacak

Vatandaşlar tek merkezde çok yönlü destek alacak

Sosyal haklardan istihdama kadar kapsamlı yönlendirme yapılacak

İlk etapta 72 ilçede uygulamaya geçilecek modelde, sosyal hizmet uzmanları ile sağlık personeli birlikte görev yapacak.

Amaç: Yerinde, Hızlı ve Bütüncül Hizmet

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar:

Daha hızlı yönlendirme alacak

Hizmetlere daha kolay erişecek

Aynı noktada çoklu destekten faydalanabilecek

Bu model, “yerinde sosyal hizmet” anlayışının en güçlü adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Genelinde Yeni Dönem

İmzalanan protokol ile birlikte Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu hız kazanacak. Kurumlar arası iş birliğiyle vatandaş odaklı hizmet anlayışı daha da güçlenecek.