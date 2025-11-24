Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24–28 Kasım tarihli hava tahmin haritalarına göre Türkiye, hafta boyunca büyük ölçüde parçalı bulutlu ve ılık bir hava yaşayacak. Yağışlar ise özellikle Ege ve Marmara’nın batısında etkili olacak.

24 Kasım Pazartesi

Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar görülüyor. Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’in bazı bölgeleri yağmur geçişlerinin etkisi altında olacak. Doğu bölgelerde güneş yüzünü gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

25 Kasım Salı

Yağışlar Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinde etkili oluyor. Batıda hava açıyor, sıcaklıklar 16–20°C aralığında ölçülüyor. Doğu kesimlerde ise 8–13°C arasında seyreden serin, yer yer bulutlu bir hava hakim.

26 Kasım Çarşamba

Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Ege kıyılarında yer yer yağmur ihtimali sürüyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da bulutlu fakat yağışsız bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 15–22°C arası değerlerde.

27 Kasım Perşembe

Yurdun büyük bölümü güneşli ve sakin bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 17–23°C aralığında değişirken, özellikle Marmara ve Ege’de hava açık ve ılık olacak. Yağış beklentisi düşük olsa da kıyı kesimlerde bulut geçişleri görülebilir.

28 Kasım Cuma

Haftanın son iş gününde yağışlar yeniden Ege ve Marmara’nın batısında etkili oluyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar 10–22°C aralığında seyrederken, doğuda soğuk havanın etkisi hissediliyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.