Müzik serüveni daha bebeklik döneminde seslere duyarlı olmasıyla başlayan Çınar, annesinin aldığı küçük bir oyuncak orgla ritimleri birebir çalmaya başladı. Dört yaşına geldiğinde duyduğu melodileri hatasız taklit edebilen küçük yetenek, gelişimini büyük bir piyano ve özel mobil uygulamalarla sürdürdü.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Afşin Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) müzik yetenek sınavına giren Çınar, burada aldığı eğitimle mutlak kulak yeteneğinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Çınar, yalnızca bir yıl içinde kendi bestelerini yapmaya başladı.

“Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum”

Afşin TOKİ Eshab-ı Kehf İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Çınar Öner, piyano çalmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum. Besteler yapmayı seviyorum. Küçükken oyuncak org çalıyordum, sonra daha büyüğünü aldık. Eğitimler çok güzel geçiyor, yeni eserler öğreniyorum.”

3 beste yaptı: En sevdiği 'Sonbahar'

Henüz bir yılda üç beste ortaya koyan Çınar, geleceğe dair büyük hedeflere sahip:

“En sevdiğim bestem 'Sonbahar'. Kendimi geliştirmek istiyorum. Çocuk konservatuvarlarının yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Türkiye’nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum.”

Ailesi ve öğretmenleri gurur duyuyor

Anne Sümeyra Öner, oğlunun yeteneğini fark ettikleri ilk andan itibaren yanında olduklarını belirterek:

“Onun mutluluğunu artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha güzel yerlerde görmek en büyük dileğim.” dedi.

Müzik öğretmeni Neslihan Öner ise, Çınar'ın nadir görülen bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekerek:

“Çınar, dünyada çok az rastlanan bir yetenek. Tüm sesleri anında tanıyabiliyor. Kendi bestelerini yapabilecek düzeye geldi. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.” ifadelerini kullandı.



