Program, Okul Müdürü Ahmet Bülbül’ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada engelli bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve erişilebilirlik çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından sahne, öğrenciler tarafından hazırlanan Çemberli Hulahop Ront Dans Gösterisi ile renklenerek büyük beğeni topladı.

Bu coşkulu performansı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan Müzik Korosunun seslendirdiği eserler izledi.

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise Kukla Gösterisi oldu. Gösteri, hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Programın sonunda öğrencilerle birlikte pasta kesimi yapılarak dayanışma ve birliktelik duygusu pekiştirildi. İkramların sunulmasının ardından program kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan anlamlı bir farkındalık günü olarak kutlandı.