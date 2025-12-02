Olay, Göksun-Pınarbaşı yolu üzerindeki Göynük mevkii’nde meydana geldi. Akdemir’in kullandığı 46 ANA 218 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan yardımcı antrenör İlker Badin ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilen Badin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Spor camiasını yasa boğan kazayla ilgili inceleme sürerken, Akdemir’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.