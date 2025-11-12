Son günlerde Güneş’te olağanüstü düzeyde aktivite yaşanıyor. NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)’nin verilerine göre, 7, 9 ve 10 Kasım 2025 tarihlerinde meydana gelen X sınıfı Güneş patlamaları, uzaya devasa miktarda enerji ve plazma fırlattı.

Bu gelişme, “Güneş’te patlama olursa ne olur?”, “Etkileri Dünya’ya ulaşır mı?” gibi soruları yeniden gündeme taşıdı.

Uzay araştırma kurumları, özellikle AR4274 adlı aktif bölgede son iki günde gerçekleşen patlamaların, Dünya yönüne yoğun plazma akışı gönderdiğini açıkladı.

Bu tür enerji salınımları, Koronal Kütle Atımı (CME) olarak adlandırılıyor ve Güneş Sistemi’ndeki en şiddetli manyetik olaylar arasında yer alıyor.

Jeomanyetik Fırtına Uyarısı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), patlamaların etkisiyle jeomanyetik fırtına uyarısı yayımladı.

Bilim insanlarına göre, önümüzdeki 48 saat boyunca radyo iletişiminde kesintiler, GPS sinyallerinde sapmalar, uydu bağlantılarında aksamalar ve yüksek voltajlı elektrik hatlarında kısa süreli dengesizlikler yaşanabilir.

Güneş’ten gelen X sınıfı patlamalar ve Koronal Kütle Atımları (CME), Dünya’nın manyetik alanını etkileyebilir ve bu da bazı elektronik sistemlerde geçici aksamalara yol açabilir. Etkiler şunları kapsayabilir:

Radyo iletişimi : Özellikle kısa dalga ve havacılık iletişiminde kesintiler görülebilir.

Uydu ve GPS sistemleri : Sinyal kaybı veya doğruluk sapmaları olabilir.

İnternet altyapısı: Özellikle yüksek voltajlı kablolar ve veri merkezleri ile bağlantılı bazı bölgelerde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Kuzey Işıkları Daha Güneyden Görülebilir

Uzmanlar, Güneş’ten gelen bu güçlü enerji dalgasının etkisiyle **aurora borealis (kuzey ışıkları)**nın normalden daha güneye inebileceğini belirtiyor.

Hava koşullarının uygun olması halinde, Karadeniz ve Trakya bölgelerinde gökyüzünü izleyenler bu eşsiz doğa olayına tanık olabilir.

Güneş Patlaması Nedir, Nasıl Oluşur?

Güneş patlamaları, yıldızın manyetik alanlarında biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla oluşuyor. Bu patlamalar sırasında Güneş, milyarlarca ton plazma ve radyasyonu uzaya fırlatıyor.

Patlamaların sınıflandırılmasında X sınıfı, en güçlü ve Dünya’yı doğrudan etkileyebilecek tür olarak kabul ediliyor.