Aletsel büyüklüğü 7,2 olan deprem yaklaşık 30 saniye sürdü ve geniş bir alanda hissedildi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin verilerine göre, bu büyük felakette 845 kişi hayatını kaybetti, 4.948 kişi yaralandı.



Depremde 3.395 bina derhal yıkılması gereken hasar aldı, 12.939 ev yıkık veya ağır hasarlı, 2.450 iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen, Düzce halkı o acı günü unutamıyor. Her yıl 12 Kasım’da hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor, dualar okunuyor.

1999 Düzce Depremi, Marmara Depremi’nin ardından bölgeyi ikinci kez sarsarken, Türkiye’de deprem bilincinin gelişmesine, yapı denetimi ve afet yönetimi konularında önemli adımların atılmasına da zemin hazırladı.

Pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedilen depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

Düzce halkı ve depremi yaşayan binlerce insan için 12 Kasım, sadece bir tarih değil; dayanışmanın, sabrın ve yeniden ayağa kalkışın simgesi olarak anılıyor.