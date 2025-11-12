Olay, 31 Mayıs 2003 tarihinde Emirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (63) isimli şahıs, kardeşi G.B. (33)’ü tabanca ile ateş ederek öldürdü, D.K. (45) isimli kadını ise yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Aradan geçen uzun yılların ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dosyayı yeniden ele aldı. Yapılan kapsamlı araştırmalarda, zanlının 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak saklandığı belirlendi.

Ekipler, firarinin Afşin Gerger Mahallesi’nde annesinin evine geldiğini tespit etti.

Adli makamlardan alınan izinle 07 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla C.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, “halkın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini” açıkladı.