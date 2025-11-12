Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle Zonguldak, Düzce ve Bartın için dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı.

Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını belirtti.

İstanbul başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine inecek.

Hafta ortasından itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, hafta sonu ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyarırken, cumartesi akşamından itibaren Doğu Anadolu’da soğuk havanın etkisini artıracağına dikkat çekti.