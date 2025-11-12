Hava Kuvvetleri personelinin şehadet haberleri, Türkiye’nin çeşitli illerindeki ailelerine ulaştırıldı. Acı haberi ailelere ileten askeri yetkililere, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de eşlik etti. Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu ve yakınları tarafından dualar edildi.

İstanbul – Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Şehit Yarbay Korkmaz’ın Büyükçekmece’deki ailesine şehadet haberi verildi. Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

Kırklareli – Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
8 Kasım Mahallesi’nde yaşayan anne Nurdan ve baba Nedim Karaca’ya acı haber ulaştırıldı. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve Belediye Başkanı Murat Gerenli aileye taziyelerini iletti.

Tekirdağ – Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Kırkkepenekli Mahallesi’nde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Evin önüne Türk bayrağı asıldı. Baba Ünal Aykut, oğluyla son olarak göreve gitmeden önce konuştuğunu söyledi.

Kayseri – Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Şehidin eşi Ülkü İlgen’e acı haber Sakarya Mahallesi’ndeki evinde verildi. Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı, yakınları taziyeye geldi.

Eskişehir – Üsteğmen Emre Mercan
27 yaşındaki şehidin Odunpazarı’ndaki ailesine haber verildi. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Muğla – Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Ekinanbarı Mahallesi’ndeki ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Valilik ve belediye yetkilileri aileye taziyelerini iletti.

Bilecik – Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba evine gelen yetkililer, aileye şehadet haberini verdi. Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Balıkesir – Uzman Çavuş Emre Sayın
Karesi ilçesinde yaşayan anne ve babasına şehadet haberi verildi. Şehidin eşi Zeliha Sayın’ın Merzifon’da olduğu öğrenildi.

Konya – Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
25 yaşındaki şehidin Dumlupınar Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli olduğu ve Amasya’da görev yaptığı öğrenildi.

Samsun – Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Şehidin ailesinin yaşadığı Selyeri Mahallesi’nde taziye ziyaretleri yapıldı, Kur’an-ı Kerim okundu. Anne ve babasının, şehidin hamile eşi nedeniyle Kayseri’de bulunduğu öğrenildi.

Ankara – Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Yenimahalle’deki baba evine taziye çadırı kuruldu. Baba Adil Kandemir, “Oğlum şehit oldu, vatan sağ olsun.” dedi.

Amasya – Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Cumara Mahallesi’ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Amasya Valisi Önder Bakan ve askeri yetkililer aileyi ziyaret etti. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Çorum – Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Yaydiğin köyündeki baba evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi.

Kayseri – Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
54 yaşındaki şehidin Mevlana Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Karabük’teki ailesine de şehadet haberi ulaştırıldı.

Bursa – Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Yenişehir’de yaşayan anne ve babasına, ardından Kayseri’de bulunan eşine şehadet haberi verildi. Şehidin eşinin 7 aylık hamile olduğu ve 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Milletimizin başı sağ olsun. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.