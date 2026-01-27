Rekabet Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; söz konusu şirketlerin, yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirlediği ve internet üzerinden yapılan satışlara kısıtlama getirdiği iddialarıyla ilgili yürütülen ön araştırma tamamlandı. Kurul, bu süreçte elde edilen bilgi ve belgeleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasını uygun gördü.

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Açıklamada, özellikle kozmetik ve dermokozmetik sektöründe son yıllarda yoğun denetimlerin sürdüğü vurgulandı. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yürütülen birçok soruşturmada, yeniden satış fiyatlarına müdahale edilmesi ve e-ticaret ile pazaryeri satışlarının sınırlandırılması gibi uygulamaların mercek altına alındığı, bu kapsamda bazı firmalara idari para cezaları uygulandığı hatırlatıldı.