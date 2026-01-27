BERAT KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR?

Berat Kandili; af, bağışlanma ve kurtuluş gecesi olarak kabul ediliyor. Arapça kökenli “berâet” kelimesinden gelen Berat, günahlardan arınma ve ilahi rahmete ulaşma anlamını taşıyor.

İslam kaynaklarında Berat Gecesi;

“Rahmet Gecesi”

“Mağfiret Gecesi”

“Mübarek Gece”

olarak da anılıyor.

Bu gecenin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilmesidir.

BERAT KANDİLİNİN FAZİLETİ

Hicretin 2. yılı şaban ayının 15'inci günü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının 2. rekatını eda ederken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile cemaatin bu sırada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca sebeplerden birini oluşturuyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

DUALI KANDİL MESAJLARI:

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.

Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Bir avuç alkış, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

KISA KANDİL MESAJLARI:

Berat Kandili'nin, gönlümüzdeki tüm kırgınlıklara, günah ve hatalarımıza vesile olmasını dilerim. Hayırlı kandiller!

Berat Kandili vesilesiyle, Rabb’im tüm hayırlı dileklerinizi kabul eylesin.

Bu mübarek gecede tüm dualarımız kabul, gönlümüz huzur, umutlarımız gerçek olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!



Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun!



Berat Kandili, tüm insanlık için arınma ve affedilme gecesi olsun. Hayırlı kandiller!



Rabbim, Berat Kandilinde dualarınızı kabul etsin, sizi affetsin ve size sağlık, huzur versin. Hayırlı kandiller!



Gönüllerin bir olduğu, sevginin ve saygının eksik olmadığı bir dünya dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun!



Allah'ın rahmetinin tüm kalpleri kuşattığı bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller!



Berat Kandiliniz kutlu, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller!



Tüm dualarınızın gökyüzüne açılan birer çiçek olduğu ve kabul olduğu bir kandil dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!



Bu özel ve mübarek gecede, gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçek olmasını dilerim. Berat Kandiliniz kutlu olsun!



Berat Kandili, günahlarımızdan arınmak ve Rabb’imizin affına sığınmak için bir fırsattır. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller.



Affın, mağfiretin ve rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı bu gece, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Berat, arınma ve bağışlanma demektir. Bu gece tüm hatalarımızdan ders alarak tertemiz bir sayfa açmak dileğiyle. Kandiliniz hayırlı olsun.



Gecenin rahmeti üzerimize olsun, dualarımız kabul olsun. Berat Kandili vesilesiyle Rabb’imiz tüm günahlarımızı bağışlasın, gönlümüzü ferah kılsın.



Hayatın en güzel anları, Rabb’imize yakın hissettiğimiz zamanlardır. Bu mübarek gece, kalbinize huzur, hanenize bereket getirsin. Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Günahların bağışlandığı, duaların kabul olduğu, gönüllerin aydınlandığı bu mübarek gecede, Allah’ın rahmeti üzerimize olsun. Berat Kandili hayırlara vesile olsun.



Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, rahmetin üzerimize yağmur gibi yağdığı bu gecede, gönlünüzde ne varsa kabul olsun. Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Rabb’im, bu mübarek gecede bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Kalbimizi huzur, evimizi bereketle doldursun. Berat Kandili hayırlara vesile olsun.



Berat Kandili, affedilme ve arınma gecesidir. Gönüllerin sevgiyle dolduğu, duaların semaya yükseldiği bu özel gece hepimize hayırlar getirsin



Hayır ve bereketin eksik olmadığı, sağlık ve huzurun daim olduğu bir hayat dileğiyle. Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Berat Kandili, kalpleri aydınlatan bir umut gecesidir. Dualarınız kabul olsun.



Bu mübarek gecede Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller.



Affın, rahmetin ve bereketin gecesi Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Rabb’im dualarınızı kabul, gönlünüzü huzur dolu kılsın. Hayırlı kandiller.



Günahların affolunduğu bu gece, kalbinizi sevgiyle doldursun. Berat Kandili’niz mübarek olsun.



Berat, arınmanın ve affedilmenin müjdecisidir. Dualarınız kabul olsun.

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI: