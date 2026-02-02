Meteoroloji değerlendirmelerine göre özellikle Ege ve Marmara başta olmak üzere batı kesimlerde sağanakla birlikte kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yeni Hafta Yağışla Başlıyor

Yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Pazartesi: Tüm bölgelerde yağmur bekleniyor. Trakya ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Salı: Akdeniz, Ege ve Trakya dışında kalan bölgelerde yağış etkili olacak.

Çarşamba: Yağışlar büyük ölçüde azalacak, Doğu Anadolu hariç yurt genelinde parçalı bulutlu hava görülecek.

Cuma: Yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak. Doğu illerinde kar, diğer bölgelerde ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava koşullarının ani değişebileceğini belirterek, vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.