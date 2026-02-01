Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalarını tamamladı. Meclis’te AK Parti Grubu’na sunulan taslakta, özellikle sosyal medya ve çevrim içi platformlara erişimde yaş sınırı öne çıktı.

Hazırlanan düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar ebeveyn izni bulunsa dahi sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına, bu yaş sınırını uygulamak için etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma zorunluluğu getirilecek.

Çevrim içi oyunlar için ise doğrudan bir yasak öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi uygulanacak. Çocuklar yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilecek. Ayrıca ebeveyn denetim araçlarının platformlar için zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında sosyal medya şirketlerinin; zararlı içeriklere karşı etkin başvuru mekanizmaları sunması, aldatıcı reklamları engellemesi ve çocukların güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri raporlaması da hedefleniyor.

Sunumda, Birleşik Krallık ve Avustralya başta olmak üzere dünya örneklerine de yer verildi. Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatılırken, platformlara ağır idari yaptırımlar uygulandığı vurgulandı.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde korunması amaçlanıyor.