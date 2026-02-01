Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kritik Zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantılara başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

9 Alanda İş Birliği Anlaşması

Görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, Türkiye ile Nijerya arasında toplam 9 ayrı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal zeminde daha da güçlendirilmesini hedefliyor.

Kültür, Eğitim ve Diaspora Vurgusu

İmzalanan anlaşmalar arasında kültür, eğitim ve diaspora politikaları önemli yer tuttu. İki ülke toplumları arasındaki bağların güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca yükseköğretim ve genel eğitim alanlarında da iş birliği anlaşmaları yapıldı.

Medya, Diplomasi ve Sosyal Politikalar

Medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptıyla, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlandı. Diplomasi akademileri arasında yapılan anlaşma ise dış politika alanında ortak eğitim ve programların önünü açtı. Aile ve sosyal politikalar ile kadın çalışmaları alanında imzalanan mutabakat zaptı da sosyal iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Ekonomi, Ticaret ve Savunma Alanında Güçlü Adımlar

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (JETCO) tesis edilmesine yönelik ortak bildiriyle, ticari ilişkilerin daha sistemli şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca askeri iş birliği protokolüyle savunma alanında ortak çalışmaların artırılması hedeflenirken, helal kalite altyapısı konusunda imzalanan anlaşmayla ekonomik ve ticari standartların güçlendirilmesi öngörülüyor.

İkili İlişkilerde Stratejik Derinleşme

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkileri çok boyutlu ve stratejik bir seviyeye taşıması bekleniyor. Liderler, bu adımların iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacağını ve Afrika–Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.