Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikro mobiliteyi konforla buluşturan Citroen Ami Dark Side, özel versiyonuyla tamamen siyah gövde rengiyle yollara çıkıyor.

"Gece Siyahı" adı verilen derin ve mat gövde rengiyle öne çıkan Ami Dark Side, Türkiye'de 555 bin liradan başlayan fiyatlarla online olarak sipariş edilebiliyor.

Seri üretimin tasarım hatlarını koruyan bu yeni versiyon, jant kapakları ve çıkartmalarında yer alan beyaz grafik öğelerle dinamik bir görünüm sergiliyor.

Ami, Dark Side versiyonu ile 2020'de girdiği alanda gelişimini sürdürerek, birçok hanede var olan bir eksikliği gideren, kullanımı kolay bir mikro mobilite çözümü sunuyor.

Ami, kompakt, ulaşılabilir ve Türkiye'de B1 sınıfı sürücü belgesine sahip, 16 yaş ve üstü sürücüler tarafından kullanılabilen tamamen elektrikli bir mobilite aracı.

Ami'nin hava koşullarına karşı koruma sağlayan iki koltuklu kabini, kullanım kolaylığı, saatte 45 kilometre (km) hıza ulaşabilme özelliği ve 75 km menziliyle güvenli bir çözüm sunuyor.

Beş yıldır otomotiv kodlarından ziyade çizgi filmlerden ilham alan tasarımlarıyla dikkati çeken Ami, parçaların simetrisine dayanan tasarımıyla da öne çıkıyor. Geçen yıl, daha sağlam ve olgun bir stille yeniden tasarlanan model, yeni vizon rengi ile tanıtılırken gülümseyen bir ifadeyi anımsatan ön cephe korundu. Sınırlı sayıdaki Dark Side özel versiyonuyla kompakt ve eğlenceli karakterini sürdürürken, ilk kez sunulan siyah gövde rengi seçeneğiyle modele yeni bir yön kazandırıyor.

Siyah renk, Ami'ye dinamizm kazandıran beyaz grafik detaylarla güçlü bir kontrast oluşturuyor.

Ami Dark Side, markanın "herkese hitap eden, basit ve ulaşılabilir mobilite" yaklaşımı doğrultusunda özgün tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. Model, samimi karakterini korurken, daha keskin hatları sayesinde olgun bir görünüm sunuyor.

Siyah renkli, göz kapağını andıran detaylarla çerçevelenen farlar, ön camın alt kenarına kadar uzanarak aracın ön yüzüne daha etkileyici bir ifade kazandırıyor. Geniş bir gülümsemeyi çağrıştıracak şekilde tasarlanan iki aydınlatma ünitesi ise kabartma formdaki yeni kapsül ile birbirine bağlanıyor.

Dark Side özel versiyonunda kontrastı daha da vurgulamak üzere Buzul renk paketi jant kapakları devreye giriyor. Bunlar, beyaz küplerden oluşan bir dama tahtasıyla Ami'nin yan profilini grafiksel olarak tanımlıyor.

Arka yan panelde yer alan ve yuvarlak küp motifleri içeren siyah-beyaz çıkartma ise temayı daha da zenginleştiriyor. Bu tasarım, kapıların alt kısmındaki özel grafiklerde de yer alıyor.

Ami Dark Side, kimliğini vurgulamak ve dinamizmini yansıtmak üzere kendine özgü bir arka spoylere sahip. İç mekanda Dark Side renk paketiyle birlikte, ön konsolda üç depolama bölmesi, yolcu koltuğunun önünde bir çanta askısı ve paspasların gri dekoratif dikişleriyle uyumlu açık gri depolama ağları bulunuyor.