Tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni taslak, sigara yasağının kapsamını genişleterek açık alan tanımını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Hazırlanan düzenlemeyle birlikte, özellikle pasif içiciliğin yoğun olarak yaşandığı kamusal alanlar mercek altına alındı. Bu kapsamda çocuk parkları, plajlar ve sahil şeritleri için “kırmızı hat” uygulaması gündeme geldi.

Açık Alanlar Kapalı Alan Gibi Değerlendirilecek

Taslağa göre, mevcut mevzuatta açık veya yarı açık alan olarak kabul edilen çocuk parkları ve sahil bölgeleri, yeni düzenleme ile birlikte kapalı alan statüsünde değerlendirilecek. Bu alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.

Hedef: Pasif İçicilik ve İzmarit Kirliliği

Düzenlemenin temel hedefleri arasında, toplumsal alanlarda pasif içiciliğin önüne geçilmesi ve özellikle çocukların tütün dumanına maruz kalmasının engellenmesi yer alıyor. Aynı zamanda park ve plajlarda sıkça karşılaşılan sigara izmariti kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, açık alanda içilen sigaranın da çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, sigara dumanının açık alanlarda dahi çocukların solunum yollarını doğrudan etkilediğini belirterek, bunun astım, bronşit, alerjik hastalıklar ve sık enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Denetimler Sıkılaşacak

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, belediye zabıta ekipleri ile dumansız hava sahası denetçilerinin, kolluk kuvvetleriyle birlikte kırmızı hat olarak belirlenen alanlarda denetim yapması bekleniyor.

Cezai yaptırımlar ve uygulama takviminin ise önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.