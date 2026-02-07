Açık Alanlarda Sigara Dönemi Bitiyor! Yasak Nereleri Kapsıyor?
Açık Alanlarda Sigara Dönemi Bitiyor! Yasak Nereleri Kapsıyor?
Kent genelinde etkili olan yağış sonucu Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak'taki istinat duvarı çöktü.
Çöken duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 4 kişi tahliye edildi.
Hacıkadem Mahallesi'nde de toprak kaymasından etkilenen evde yaşayan 1 kişi tahliye edildi.
Öte yandan Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA