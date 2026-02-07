Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir kıraathaneden çıkıp araçlara binmek üzere olan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.