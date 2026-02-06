Kulüp, son bildirim tarihi olan 5 Şubat’ta kadrosunu resmen teslim ederken, ara transfer döneminde takıma katılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey de listede yer aldı. UEFA’ya sunulan listeler, oyuncu bilgileri ve sağlık raporlarıyla birlikte tamamlandı.
Galatasaray’ın UEFA Kadrosu
Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında mücadele edecek kadrosunda şu isimler bulunuyor:
-
Uğurcan Çakır
-
Ismail Jakobs
-
Davinson Sanchez
-
Roland Sallai
-
Gabriel Sara
-
Mauro Icardi
-
Leroy Sane
-
Yunus Akgün
-
Batuhan Şen
-
Eren Elmalı
-
Günay Güvenç
-
İlkay Gündoğan
-
Ahmed Kutucu
-
Yaser Asprilla
-
Kaan Ayhan
-
Lucas Torreira
-
Abdülkerim Bardakcı
-
Victor Osimhen
-
Barış Alper Yılmaz
-
Noa Lang
-
Wilfried Singo
-
Sacha Boey
-
Mario Lemina
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Kadrosu da Gündemde
Öte yandan, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadro listesi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin de UEFA’ya iletilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimizin kadroları, yapılacak karşılaşmalar öncesi netlik kazanırken, Türk futbolunun Avrupa’daki mücadelesi yakından takip ediliyor.