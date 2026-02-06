Kulüp, son bildirim tarihi olan 5 Şubat’ta kadrosunu resmen teslim ederken, ara transfer döneminde takıma katılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey de listede yer aldı. UEFA’ya sunulan listeler, oyuncu bilgileri ve sağlık raporlarıyla birlikte tamamlandı.

Galatasaray’ın UEFA Kadrosu

Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında mücadele edecek kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Roland Sallai

Gabriel Sara

Mauro Icardi

Leroy Sane

Batuhan Şen

Eren Elmalı

Günay Güvenç

İlkay Gündoğan

Ahmed Kutucu

Yaser Asprilla

Kaan Ayhan

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Noa Lang

Wilfried Singo

Sacha Boey

Mario Lemina

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Kadrosu da Gündemde

Öte yandan, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadro listesi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin de UEFA’ya iletilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimizin kadroları, yapılacak karşılaşmalar öncesi netlik kazanırken, Türk futbolunun Avrupa’daki mücadelesi yakından takip ediliyor.