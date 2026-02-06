Kulüp, son bildirim tarihi olan 5 Şubat’ta kadrosunu resmen teslim ederken, ara transfer döneminde takıma katılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey de listede yer aldı. UEFA’ya sunulan listeler, oyuncu bilgileri ve sağlık raporlarıyla birlikte tamamlandı.

Galatasaray’ın UEFA Kadrosu

Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında mücadele edecek kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Kadrosu da Gündemde

Öte yandan, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadro listesi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin de UEFA’ya iletilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimizin kadroları, yapılacak karşılaşmalar öncesi netlik kazanırken, Türk futbolunun Avrupa’daki mücadelesi yakından takip ediliyor.