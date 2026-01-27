Programda, Onikişubat Belediyespor’un mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirilirken, sezon hedefleri ve başarı planları da izleyicilerle paylaşıldı. Teknik heyetin saha içi performans analizleri ve yönetimin kulüp vizyonuna dair açıklamaları dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta voleybolun yükselen grafiğine de değinilen yayında, altyapı yatırımlarının önemi ve genç sporcuların sisteme kazandırılması konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Kulüp Başkanı Alper Erşahan, sürdürülebilir başarı için altyapının temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

Baş Antrenör Mehmet Aydın ise takımın ligdeki hedeflerine ulaşabilmesi için disiplinli çalışma, doğru planlama ve güçlü kadro yapısının önemine dikkat çekti.