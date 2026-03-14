Kaza Kılavuzlu Parkı Önünde Meydana Geldi
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Onikişubat ilçesinde bulunan Kılavuzlu Parkı önünde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan kişiler yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda Sıkışan Yaralılar Kurtarıldı
Kaza yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların Sağlık Durumu Takip Ediliyor
Kazaya karışan araçlarda bulunan toplam 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının hastanelerde yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Polis ekipleri ise kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.