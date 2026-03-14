Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, Kavlaklı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bayram öncesinde anlamlı bir hizmete imza attı.

Mesleki eğitim alan genç ustalar, Çağlayancerit ilçesine bağlı Kale Mahallesi ve Soğukpınar Mahallesi’nde bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Gençler, hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de toplumun farklı kesimlerine dokunarak bayram sevincini paylaştı. Bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı günlerde gerçekleştirilen çalışma, özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Öğrenciler, ustalarının rehberliğinde gerçekleştirdikleri tıraş hizmetiyle mahalle sakinlerinin gönlünü kazanırken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Acaboğa, mesleki eğitimin yalnızca teknik bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerimizin edindikleri bilgi ve becerileri toplum yararına kullanmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Bu tür çalışmalar, gençlerimizin hem mesleklerine olan bağlılıklarını güçlendiriyor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlıyor. Bayram öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı hizmet, öğrencilerimizin büyüklerimize duyduğu saygının ve paylaşma kültürünün güzel bir yansımasıdır.”

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde hem öğrenciler bayramın manevi atmosferini daha yakından hissederken hem de mahalle sakinleri bu anlamlı hizmetle bayrama daha mutlu ve huzurlu bir şekilde hazırlanma fırsatı buldu.

Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı çalışma, bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha güçlü şekilde hissettirdi.