Zirve Takibi Mersin’de Sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede Oynanacak?

Yeni Mersin İdmanyurdu ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki mücadele,

📅 28 Ocak 2026 Çarşamba

⏰ 15.00

📍 Mersin Stadyumu’nda oynanacak.

Takımların Ligdeki Son Durumu

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmada topladığı 41 puanla averajla 2. sırada yer alıyor ve liderlik yarışını sürdürüyor.

Ev sahibi Yeni Mersin İdmanyurdu ise 20 maç sonunda 12 puanla 16. sırada bulunuyor ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi de netleşti.

Yeni Mersin İdmanyurdu – Kahramanmaraş İstiklalspor mücadelesinin, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

İstiklalspor Deplasmanda Avantaj Peşinde

Teknik heyet ve futbolcular, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamlarken, Kahramanmaraş temsilcisi hem puan kaybı yaşamamak hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşma, haftanın sonucu merakla beklenen mücadeleleri arasında gösteriliyor.