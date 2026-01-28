Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, doğal dengenin korunması ve nesli azalan türlerin popülasyonunun artırılması amacıyla 2002 yılında kurulan Kapıçam Keklik Üretim Merkezi, bu alandaki önemli misyonunu başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Halk arasında “kene savaşçısı” olarak bilinen kınalı keklik yavruları, bakım ve gelişim süreçlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 ay sonra doğaya salınmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderilecek.

Böylece hem doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlanacak hem de biyolojik mücadelede önemli bir rol üstlenilecek.