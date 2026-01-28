İlçe merkezinde seyir halinde olan iki arkadaş, bir kafenin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağının ipinin koptuğunu ve bayrağın düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti.

Duruma kayıtsız kalmayan duyarlı vatandaşlar, hiç tereddüt etmeden araçlarını yol kenarına çekerek harekete geçti. Bayrağın yere değmesine gönülleri razı olmayan iki arkadaş, çevredeki imkânları kullanarak hızlıca çözüm üretti. Arkadaşlardan biri, diğerinin yardımıyla yükselerek kopan ipi onardı ve Türk bayrağını ait olduğu yere yeniden astı.

Gece yarısı sergilenen bu örnek davranış, kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çok sayıda vatandaş, Türk bayrağına gösterilen bu hassasiyetin toplumsal duyarlılığın, vatan sevgisinin ve milli bilincin en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade ederek iki arkadaşı tebrik etti.

Yaşanan bu anlamlı an, küçük bir hareketin bile milli değerler söz konusu olduğunda ne denli büyük bir anlam taşıyabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.