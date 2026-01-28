TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2025–2026 sezonunun 20. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00’te Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, ortaya koyduğu etkili futbolla rakibine adeta gol yağdırdı.

Karşılaşmayı yöneten hakem kadrosunda İbrahim Güner yer alırken yardımcılıklarını Vedat Güneş ve Mehmet Sonay üstlendi, dördüncü hakem olarak ise Furkan Sarıoğlan görev aldı.

Yeni Mersin İdmanyurdu sahaya Murat Demir, Furkan Güneş, Mehmetcan Yapal, Muhammet Yasir Gül, Aliilkebir Korkut, Kayra Mert Ak, Serhat Akın Özdemir, Ahmet Mümin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök ve Berk Can Yıldızlı ilk 11’iyle çıktı.

Kahramanmaraş İstiklalspor ise Metin Uçar, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Akarslan, Kemal Rüzgar, Hüseyin Eray Karataş, Ali Han Tunçer, Serdar Cansu, İlhami Siraçhan Nas, Burak Kavlak, Muhammet İmre ve Bülent Uzun’dan oluşan kadrosuyla mücadele etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Kahramanmaraş İstiklalspor oldu. Henüz 5. dakikada Muhammed Akarslan’ın ceza sahası içinden kaydettiği golle öne geçen kırmızı-beyazlılar, oyunun kontrolünü erken dakikalarda eline aldı. Bu golün ardından baskısını artıran temsilcimiz, 22. dakikada Kemal Rüzgar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İstiklalspor’un temposuna karşılık vermekte zorlanan Yeni Mersin İdmanyurdu, savunmada açıklar verirken, 26. dakikada kaptan Alihan Tunçer’in şık aşırtma vuruşu skor tabelasını 3-0’a taşıdı.

Kısa sürede oyundan düşen ev sahibi ekip karşısında ataklarını sıklaştıran temsilcimiz, 43. dakikada Kemal Rüzgar ve hemen ardından 44. dakikada Hüseyin Eray Karataş’ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda skor avantajını da arkasına alan Kahramanmaraş İstiklalspor, oyunu kontrollü bir şekilde sürdürdü. Teknik direktörün yaptığı oyuncu değişiklikleriyle temposunu koruyan temsilcimiz, 88. dakikada oyuna sonradan giren Arda Çolak’ın golüyle farkı 6’ya çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 6-0’lık net bir skorla sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, deplasmanda sergilediği futbol ve aldığı farklı galibiyetle taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.