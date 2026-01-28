Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan S.D. ve Ö.G. isimli şahısların üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Risko ile gerçekleştirilen aramada, araç bagajında gizlenmiş halde 5 bin adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve Ö.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer operasyonlarda ise E.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 140,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1,13 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E.A., adli mercilere sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise Z.C. isimli şahsın üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 40,49 gram esrar, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.