Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Türkçe dersi ile devam eden kampta eğitim camiasının saygın isimleri İbrahim Karataş ve Osman Ömür Neslihanoğlu öğrencilerle bir araya geldi.

Uzman eğitmenler, Türkçe dersini kapsamlı bir şekilde ele alarak öğrencilere konuların püf noktalarını, pratik soru çözümlerini, sınavda zamanı verimli kullanma stratejileri hakkında altın değerinde bilgiler aktardı.

Öğrenciler, Türkçe sorularını daha hızlı ve doğru çözebilmek için önemli teknikler öğrenirken, aynı zamanda sınav motivasyonlarını da yükseltme fırsatı buldu.

Üniversite adayları, Büyükşehir’in düzenlediği YKS kamplarında hem akademik başarılarını arttırırken, sınav sürecinde özgüven kazanıyor.

Her öğrencinin aynı imkânlardan yararlanması, eğitimde adaletin sağlanmasına katkı sunuyor.

YKS kampları ile sınav motivasyonunu arttırdığını söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Kaan Bakır, “Bugün burada Edebiyat dersindeki açıklarımı kapatmak için geldim. Hocalarımız çok iyi ders anlatıyor. Bu program bana çok şey kattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyoruz bizleri unutmadığı ve bizi düşündüğü için” dedi.

Bir diğer öğrenci Yağmur Yeliz Alyaz, “Burayı sosyal medyadan gördüm ve geldiğime de çok mutluyum. Unuttuğum yerler oluyordu, eksikliklerimi burada tamamladım. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

12’nci sınıf öğrencisi Cennet Gönen, “Ara tatilimi ders çalışarak bitirmeyi planlıyordum ve bu kampın yapılması da çok iyi oldu. Kampta eksiklerimi tamamlama fırsatı buldum. Bize bu imkânları sağladığı için Fırat Görgel Başkanımıza ve Pusula Maraş’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.