Nevşehir'in Avanos ilçesinde buzağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde M.C.Ç'ye ait büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Y.S, H.T, İ.A, C.A. ve D.Y'nin buzağıyı çalıp H.N'ye sattığını belirledi.

Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi Nevşehir'de, 3'ünü ise Kayseri'de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

H.N. hakkında ise 'suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçlamasıyla işlem yapan ekipler, buzağıyı da sahibine teslim etti.