Ziyaretlerin ilk durağı olan Suudi Arabistan’da iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Bölgesel istikrar, enerji, savunma sanayii, ticaret ve yatırım alanlarında ortak adımların ele alındığı temaslarda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın ikinci ayağında Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek ilerlediğini vurguladı.

Son üç yıldır 8–9 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; enerji, ulaştırma ve yatırım alanlarında ortak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ayrıca Filistin meselesi başta olmak üzere Gazze, Libya, Sudan ve Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması için Mısır ile yakın iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Şahin’in hem Suudi Arabistan hem de Mısır temaslarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmesi, şehrimiz adına gurur kaynağı olurken, ilimizin uluslararası diplomatik süreçlerde etkin şekilde temsil edilmesi memnuniyetle karşılandı.