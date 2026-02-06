Deprem şehitleri dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde Osmaniyelilerle bir araya geldi. Konuşmasında, asrın felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 697 vatandaş için Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, deprem şehitleri için Fatiha okunmasını istedi.

Erdoğan, “Bu kardeşlerimizi asla unutmayacak, hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Bazı acıları dindirmeye zaman yetmez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, “Zaman pek çok şeyin ilacıdır ama bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez” dedi. Depremlerde milyonlarca insanın anne-babasını, evladını, kardeşini ve hayat arkadaşını kaybettiğini belirten Erdoğan, yaşananların millet tarihinin en ağır imtihanlarından biri olduğunu ifade etti.

“Metanetli ve dirayetli bir milletiz”

Konuşmasında milletin duruşuna dikkat çeken Erdoğan, “Biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Karşımda bu dirayeti görüyorum” dedi. Osmaniye halkına seslenen Erdoğan, zor günlerde gösterilen dayanışmanın bir umut tablosu ortaya koyduğunu vurguladı.

Devlet–millet dayanışması vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sardığını belirterek, “Birbirimizin yaralarını sardık ve sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ümitsizliğe kapılmadan geleceğe bakılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, yas tutulurken yola devam etmenin önemine dikkat çekti.

Depremin bilançosu

Erdoğan, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin etkilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

11 il , 120 bin kilometrekarelik alan etkilendi

14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi

53 bin 697 kişi hayatını kaybetti

3,5 milyon kişi tahliye edildi

Yaklaşık 39 bin 555 bina yıkıldı

199 binin üzerinde bina ağır hasar aldı

Depremin ekonomiye doğrudan maliyetinin 104 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 150 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

“3 yılda şehirlerimizi ayağa kaldırdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yürütülen çalışmalara da değinerek, “Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi imar ve ihya ettik” dedi. Deprem sürecinde yapılan eleştirilere de değinen Erdoğan, teslim edilen 455 bin konuta dikkat çekerek devletin kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.