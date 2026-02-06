Aksu TV ekranlarında Suna Aşçı’nın hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş Konuşuyor programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde özel bir bölümle izleyiciyle buluştu. Programda, depremin ardından kentte ve insanlarda bıraktığı derin izler, birebir tanıklıklarla ele alındı.

Yayında söz alan vatandaşlar; kayıplarını, özlemlerini, yaşadıkları korku ve çaresizliği dile getirdi. Anlatılan hikâyeler farklı olsa da, hepsinin ortak noktasının 6 Şubat olduğu vurgulandı. Elbistan ve Pazarcık merkezli, 11 ili etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitleri rahmetle anılırken, geride kalanlara sabır ve başsağlığı temennileri iletildi.

Onikişubat Belediyespor’dan Net Galibiyet: Adanaspor’u Set Vermeden Geçti
Onikişubat Belediyespor’dan Net Galibiyet: Adanaspor’u Set Vermeden Geçti
İçeriği Görüntüle

Ekran Görüntüsü 2026 02 06 170529

Program boyunca, depremin üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı acıların unutulmadığı ve arşive kaldırılamadığına dikkat çekildi. Kahramanmaraş’ın 6 Şubat sonrasında yaşadıklarına kulak verilen bölümde, toplumsal hafızanın diri tutulmasının ve yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi güçlü anlatımlarla ortaya kondu.

Kahramanmaraş Konuşuyor programının 6 Şubat Özel bölümü, depremin izlerinin hâlâ silinmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kentin yaşadıklarını kayıt altına alan önemli bir bellek çalışması niteliği taşıdı.