Aksu TV ekranlarında Suna Aşçı’nın hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş Konuşuyor programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde özel bir bölümle izleyiciyle buluştu. Programda, depremin ardından kentte ve insanlarda bıraktığı derin izler, birebir tanıklıklarla ele alındı.

Yayında söz alan vatandaşlar; kayıplarını, özlemlerini, yaşadıkları korku ve çaresizliği dile getirdi. Anlatılan hikâyeler farklı olsa da, hepsinin ortak noktasının 6 Şubat olduğu vurgulandı. Elbistan ve Pazarcık merkezli, 11 ili etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitleri rahmetle anılırken, geride kalanlara sabır ve başsağlığı temennileri iletildi.

Program boyunca, depremin üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı acıların unutulmadığı ve arşive kaldırılamadığına dikkat çekildi. Kahramanmaraş’ın 6 Şubat sonrasında yaşadıklarına kulak verilen bölümde, toplumsal hafızanın diri tutulmasının ve yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi güçlü anlatımlarla ortaya kondu.

Kahramanmaraş Konuşuyor programının 6 Şubat Özel bölümü, depremin izlerinin hâlâ silinmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kentin yaşadıklarını kayıt altına alan önemli bir bellek çalışması niteliği taşıdı.