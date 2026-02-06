Saat 04.17’ye kadar aralıksız devam eden programda, depremin hafızalardaki izleri ve şehirdeki anma atmosferi ekranlara taşındı.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, Kahramanmaraş’ın farklı noktalarından canlı bağlantılar yapıldı.

Muhabirler Hakan Köse ve Ayşe Asır, sahadan aktardıkları görüntü ve bilgilerle anma programlarını, vatandaşların duygularını ve şehirdeki gelişmeleri izleyicilere ulaştırdı.

Özel yayın boyunca hem depremde hayatını kaybedenler anıldı hem de Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecine dair mesajlar verildi. Aksu TV’nin gece boyunca süren yayını, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.