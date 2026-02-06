Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. yılı dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde anma ve dua programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Abdulhamithan Camisi'ndeki vaazında depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kent genelindeki camilerde de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremzedeler için dua edildi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programları, 1001 Hatm-i Şerif Duası ve Mevlid-i Şerif ile devam etti.

Abdülhamid Han Camii’nde Cuma namazı öncesinde bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybeden binlerce can için Kur’an-ı Kerim tilavetleri dinledi, eller semaya açılarak dualar etti. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar, hem kaybettikleri yakınlarını dualarla yad etti hem de birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden birine tanıklık etti.

Anma programı, Cuma namazının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen pilav ikramıyla devam etti.

Vatandaşlara yapılan ikramlara Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mehmet Şahin ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da eşlik etti.