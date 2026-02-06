Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta yürütülen imar, ihya ve yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Depremin ardından şehir genelinde kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade eden Başkan Görgel, kalıcı konutlardan altyapı yatırımlarına, kentsel tasarım alanlarından sosyal donatı projelerine kadar birçok alanda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Görgel, hedeflerinin sadece yıkılan yapıları yeniden yapmak olmadığını, aynı zamanda daha güvenli, daha dirençli ve modern bir Kahramanmaraş inşa etmek olduğunu vurguladı.