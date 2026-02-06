Asrın felaketinde hayatını kaybeden binlerce vatandaşın ebedi istirahatgâhı olan mezarlık, gece boyunca ve sabahın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçilerle doldu.

Saat 04.17’de dualarla anılan deprem şehitleri için vatandaşlar mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okudu, karanfiller bıraktı ve gözyaşlarıyla kayıplarını andı. Aileler, yakınlarının kabirleri başında sessizce dua ederken, acının üç yıl geçmesine rağmen ilk günkü tazeliğini koruduğu bir kez daha görüldü.

Kapıçam Deprem Şehitleri Mezarlığı, üçüncü yıl dönümünde bir kez daha Kahramanmaraş’ın ortak acısının ve dayanışma ruhunun simgesi haline geldi.