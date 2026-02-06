Programda deprem sonrası risk yönetimi, sanayi tesislerinin sigortalanması ve afetlere karşı ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

KMTSO çatısı altında düzenlenen buluşmada, kamu kurumları ile sigorta sektörünün üst düzey temsilcileri iş dünyasıyla bir araya gelirken, sigorta uygulamalarının geleceği masaya yatırıldı.

Panelde, Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen’de sektör temsilcilerine sorular yöneltti.

Toplantıda sigorta süreçlerinin iyileştirilmesi, üretim ve ticaretin güvence altına alınması ve afetlere karşı daha güçlü bir sistem oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.