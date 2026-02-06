Platform, anma programı kapsamında hem iyiliği çoğaltan hem de somut fayda üreten bir çalışmayı hayata geçirdi.

Depremde ailelerini, yakınlarını ve evlerini kaybeden çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen workshop çalışmasına, kentin farklı kesimlerinden çok sayıda hanımefendi katıldı. Etkinlikten elde edilen gelirin, platform üyeleri tarafından doğrudan depremzede çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Programa katılamamasına rağmen destek sunan gönüllüler de unutulmadı. Platform yetkilileri, etkinliğe fiilen katılanlara ve uzaktan katkı sağlayan tüm gönül dostlarına teşekkür etti.

Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan Esr Organik, Micro Atölye, Turkuz Sanat Evi, Kadın Platformu üyeleri ve davetlilere şükranlarını sunan platform, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andı; geride kalanlara sabır diledi. Etkinlikte verilen mesaj ise netti: “Unutmadık, unutturmayacağız.”