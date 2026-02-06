Depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş’a gelen ve burada hemşehrilerin yaralarını sarmak için canla başla çalışan Ünal, 6 Şubat’ın yalnızca fiziki bir yıkım değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal sınav olduğunu vurgulayarak milletin bu zorlu süreçte sergilediği direncin tarihe not düştüğünü belirtti.

Mesajında birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Ünal, “Bu millet yıkılır ama dağılmaz; yaralanır ama vazgeçmez; kaybeder ama umudunu terk etmez” ifadeleriyle, afetin ardından ortaya konulan kararlılığın altını çizdi. Her enkazın altında yarım kalan hayatların, umutların ve hayallerin bulunduğunu dile getiren Ünal, bu acı tablo karşısında devlet ve millet dayanışmasının hayati rol oynadığını kaydetti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu hatırlatan Ünal, milletin metanetle yeniden ayağa kalktığını ve yaraların hep birlikte sarıldığını ifade etti. Ünal, mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, “Rabbim bu topraklara bir daha böyle ağır bir imtihan yaşatmasın” temennisinde bulundu.