Cumartesi Günü (7 Şubat)
Cumartesi günü kent genelinde yağmurlu hava etkili olacak.
-
En düşük sıcaklık: 7°C
-
En yüksek sıcaklık: 9°C
-
Nem oranı: %90 – %95
-
Rüzgar: Hafif, saatte yaklaşık 5 km
Geçmiş yıllar ortalamasına göre uç sıcaklıkların -9°C ile 18,6°C arasında değiştiği görülürken, ortalama sıcaklık değerleri 1,8°C – 9,8°C aralığında seyrediyor.
Pazar Günü (8 Şubat)
Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklarda ise gün içinde artış bekleniyor.
-
En düşük sıcaklık: 5°C
-
En yüksek sıcaklık: 14°C
-
Nem oranı: %68 – %96
-
Rüzgar: Hafif, saatte yaklaşık 4 km
Geçmiş yıllar verilerine göre uç sıcaklıklar -7,8°C ile 20°C, ortalama sıcaklıklar ise 1,5°C – 9,5°C arasında gerçekleşmişti.