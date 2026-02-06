Başkan Fırat Görgel NTV’de Konuştu
Başkan Fırat Görgel NTV’de Konuştu
İçeriği Görüntüle

Cumartesi Günü (7 Şubat)

Cumartesi günü kent genelinde yağmurlu hava etkili olacak.

  • En düşük sıcaklık: 7°C

  • En yüksek sıcaklık: 9°C

  • Nem oranı: %90 – %95

  • Rüzgar: Hafif, saatte yaklaşık 5 km
    Geçmiş yıllar ortalamasına göre uç sıcaklıkların -9°C ile 18,6°C arasında değiştiği görülürken, ortalama sıcaklık değerleri 1,8°C – 9,8°C aralığında seyrediyor.

Ekran Görüntüsü 2026 02 06 153531

Pazar Günü (8 Şubat)

Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklarda ise gün içinde artış bekleniyor.

  • En düşük sıcaklık: 5°C

  • En yüksek sıcaklık: 14°C

  • Nem oranı: %68 – %96

  • Rüzgar: Hafif, saatte yaklaşık 4 km
    Geçmiş yıllar verilerine göre uç sıcaklıklar -7,8°C ile 20°C, ortalama sıcaklıklar ise 1,5°C – 9,5°C arasında gerçekleşmişti.

Ekran Görüntüsü 2026 02 06 153540