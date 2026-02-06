İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran organize bir yapının deşifre edildiği açıklandı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun çalışmasında, şüphelilerin Instagram’da “yatırım danışmanı” kimliğiyle reklamlar paylaşarak, borsada günlük al-sat işlemleriyle kısa sürede sermayenin katlanacağı yönünde vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Paralar uygulama üzerinden toplandı

Şüphelilerin, mağdurları “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını indirmeye yönlendirdiği, yatırılan paraların paravan şirket hesaplarına aktarıldıktan sonra farklı banka hesapları üzerinden kripto para platformlarına gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle para trafiğinin izinin kaybettirildiği kaydedildi.

115 milyon liralık dolandırıcılık

Soruşturma kapsamında, yalnızca 5 müştekinin yaklaşık 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi. İncelemelerde toplam 37 şirket ve 64 kişi doğrudan şüpheli olarak dosyaya girdi. Teknik takip sonucunda farklı mağdurların da milyonlarca liralık kayba uğradığı ortaya kondu.

154 şüpheli tespit edildi

Başsavcılığın açıklamasına göre;

50 paravan şirket,

42 şirket yetkilisi,

Paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi,

Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi,

Teknik ve dijital incelemelerle belirlenen çok sayıda isimle birlikte

toplam 154 şüpheli tespit edildi.

Bu kişilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu bildirildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Muğla, Trabzon ve diğer illerde düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında arama ve el koyma işlemleri sürerken, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.