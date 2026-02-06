Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Kahramanmaraş İstiklal kozlarını paylaşacak. Play-off hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi sporseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor.
Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?
Balıkesir BB – Kahramanmaraş İstiklal karşılaşması, 08 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16.30’da başlayacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Karşılaşma, TBF TV’nin YouTube hesabı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Basketbolseverler, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi yayın kanalı olan TBF TV YouTube üzerinden mücadeleyi ücretsiz şekilde takip edebilecek.