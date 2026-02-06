Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen adli süreçlerde özel bir yapılanmaya giderek “Deprem Soruşturmaları Bürosu” kurdu. Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, depremin ilk anından itibaren yargısal sürecin kesintisiz ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Depremlerin toplumda derin yaralar açtığını vurgulayan Tiryaki, hayatını kaybedenlerin yakınları ile mağdur olan vatandaşların hassasiyetlerinin her aşamada gözetildiğini ifade etti. Bu anlayışla yürütülen çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş’ta deprem kaynaklı açılan 13 bin 632 soruşturma dosyasının tamamı karara bağlandı.

Dosyaların büyük bölümünde birleştirme, yetkisizlik ve takipsizlik kararları verilirken, 439 dosyada kamu davası açıldı. Kamu görevlilerine yönelik soruşturmalarda ise 172 dosyada iddianame düzenlendi, yargılaması tamamlanan dosyalar kapsamında 68 sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

Başsavcı Tiryaki, soruşturmaların bilimsel veriler ışığında yürütüldüğünü, 10 farklı üniversiteden bilirkişi heyetlerinin sürece katkı sunduğunu ve hiçbir dosyanın sürüncemede bırakılmadığını vurguladı. Tiryaki, yürütülen yargısal sürecin yalnızca hukuki bir görev değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın gereği olduğunu belirterek, çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.