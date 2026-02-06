6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek anma programları kapsamında 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi.

Alınan karar doğrultusunda, il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilecek. Tatil kararının, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anılması ve düzenlenecek programlara katılımın sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, anma etkinlikleri kapsamında gün boyunca çeşitli programlar gerçekleştirileceğini hatırlatarak, vatandaşların bu özel günde düzenlenecek etkinliklere katılım göstermelerinin önemine dikkat çekti.

6 Şubat Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilmesiyle birlikte, okullarda dersler 9 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.