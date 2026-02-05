Aziz Milletimiz,

Değerli basın mensupları

Sözlerimizin başında hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz…

Bugün, 6 Şubat depreminin yıldönümü vesilesiyle deprem bölgesi milletvekilleri olarak milletimiz ile sizler aracılığı ile buluşarak hem hüznümüzü hem de 3 senedir canla başla çalıştığımız deprem bölgesindeki icraatlarımızı paylaşmayı arzuladık…

Elimizde imkan olsa, en çok ne isterdiniz denilse, böylesi bir afetin ve kara günün yaşanmamış olmasını dilerdik…

Millet olarak zor zamanlardan geçtik.

Bizler deprem bölgesi milletvekilleri olarak bu zor zamanları bizzat yaşadık ve 6 Şubat sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen, şehirlerimizin ihya ve inşa süreçlerinin de takipçisi olduk.

Vatandaşlarımızdan gelen her talebin uygulanması ve sonuçlandırılması en önemli görevimiz oldu.

Bizler, şubat ayının ilk haftasında yoğun çalışma tempomuzu unutuyoruz. Hüzün ve yaşanan acılar şehirlerimizi adeta yeniden kaplıyor ve tesellimiz, geride kalan vatandaşlarımız için devletimizin imkanlarının seferber edilmiş olması…

6 Şubat Depremlerinin üzerinden 3 gün sonra tam 3 yıl geçmiş olacak.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri, maalesef karada yaşanmış en şiddetli deprem olarak tarihe geçmiştir.

Zira, depremde 11 il 124 ilçe ve 120 bin km2'lik bir alan ve 14 milyon kişi doğrudan etkilenmiş, 53.537 kişi hayatını kaybetmiştir.

6 Şubat depremlerinin 99 Marmara Depremi dahil, ülkemizde yaşanmış depremlerle, gerek can kaybı, gerekse ekonomik etkileri bakımından mukayese edilemez depremler olduğu herkesin malumudur.

Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden, ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Rabbim kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

6 Şubat saat 04:17’de aslında “Kıyamet Günü”nün adeta çok çok küçük bir provasını yaşadık.

Zira, her taraf enkaz yığınına dönüşmüş, enkaz altında kalıp kurtarılmayı bekleyen yüzbinlerin çığlıkları sessizliği bozmuş, kimse kimseye ulaşamaz hale gelmiş, ulaşım ve iletişim hatları felç olmuş, elektrik ve doğalgaz kesilmiş, sular akmaz olmuş, işte böyle bir sabahta uyandık millet olarak.

Üstelik soğuk bir gecenin sabahında, kimi yerlerde yoğun kar, kimi yerlerde ise adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, unutulacak gibi değildi.

Deprem haberinin hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kabine Üyelerimiz, AFAD’ımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız, gönüllü teşekküllerimiz ve vatandaşlarımız deprem bölgesine akın etmiş, yoğun trafik ve ulaşım engeline rağmen gün ağarırken depremzedelerle birlikte olmuşlardı.

“Devlet millet el ele” vermiş ve tüm imkanlar deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber edilmişti.

Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinden hiç elini çekmemiş, 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne canlı bağlantılar hariç örneğin tam 8 kez Kahramanmaraş’ımızı ziyaret etmiş, gelişmeleri anlık takip etmiştir.

Kabinenin birinci gündem maddesi hep deprem bölgesi olmuştur.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, bakanlarımız, bürokratlarımız, Kahramanmaraş’ımızı ve diğer deprem illerimizi ve hatta ilçelerimizi adeta yurt edinmişlerdir.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız ailemiz, evlatlarımız oldu ve bugüne kadar her koşulda önceliğimiz yaraları sarmak, milletin derdine derman olmak oldu.

İşte böylesine özverili ve titiz çalışmaların sonucunda, söz verildiği gibi 455 bin hak sahibi vatandaşlarımızın kura ile belirlenen bağımsız bölümlerinin anahtarları törenle kendilerine teslim edilmiş, en son tören ise 27 Aralık 2025 tarihinde Hatay’da icra edilmiştir.

6 Şubat 2023 nasıl bir “Kıyamet Günü”nü gibi hafızalarda yer etmiş ise, son bağımsız bölümlerin anahtar teslim töreninin yapıldığı 27 Aralık 2025 günü de “Onur ve Gurur Günü” olarak tarihe geçmiştir.

Dünyada başka bir örneği olmayan bu başarıyı, eser ve hizmet siyasetinin zirve yaptığı gün olarak inşallah bizden sonraki nesiller hayırla yad edeceklerdir.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır “halka hizmet, hakka hizmettir” şuuruyla çalışan, bu anlayışla hareket eden bir kadroyuz.

Bizim için asıl olan Rabbimizin rızasını kazanmak ve geleceğini bize emanet eden milletimize hakkıyla hizmet edebilmektir.

Milletin emanetini yere düşürmemek, bu aziz millete mahcup olmamak için, 86 milyonun tamamını eserin ve hizmetin en iyisiyle buluşturmak için geceyi gündüze katıyor, adeta dişimizi tırnağımıza takıyoruz.

Bu azim ve kararlılıkla, depremin yaralarını hızla sarmakla yetinilmemiş, eğitimden spora, ulaşımdan altyapıya, turizmden sağlığa, tarımdan sanayiye, hulasa hayatın her alanına dokunulmuş ve deprem bölgesinin kadim şehirleri Yeni Şehirler olarak adeta küllerinden doğmuştur.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

Malumlarınız olduğu üzere, Cumhuriyet Halk Partisi bu haftaki TBMM Grubu Haftalık Olağan Grup Toplantısını bugün saat 13:30’da Kahramanmaraşımızda yapma kararı almıştır.

Her ne kadar CHP yöneticileri icra edecekleri bu toplantıya Grup Toplantısı dese de biz demiyor siyasi buluşma olarak adlandırıyoruz.

Sözlerimizin başında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür ÖZEL ve Grup Üyelerinin Kahramanmaraşımızı ziyaretlerinden ve bir toplantı vesilesiyle de olsa şehrimizde bulunmalarından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz.

Eminiz, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz de her zaman olduğu gibi misafirperverliklerini en güzel şekilde göstereceklerdir.

Bu gelişleri ile ilgili mutlu olacağımız yegane şey, parti içi çekişmelerden, belediye başkanları ile ilgili yürütülen yolsuzluk, usulsüzlük, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız kazanç sağlama dahil yargıya intikal etmiş çok sayıdaki davalardan başını kaldıramayan ve deprem bölgesine Kahramanmaraş’ımıza yeterince zaman ayırmadığı için “Yeni Kahramanmaraş”ı görmemiş olan Özgür ÖZEL ve beraberindeki heyet, Yeni Kahramanmaraşımızı görmüş olacaklardır.

Sadece binalarımız yükselmiyor şehrimizde, depremde %80lere varan zarar gören şehrimizin altyapı çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Bu yönüyle de, CHP’li belediyelerin her yağmurda şehirlerini sel basmasından kurtarmak için örnek alacaklarını düşünüyoruz.

Umarız ki CHP’liler şehrimize geldiklerinde Yeni Kahramanmaraş’ımızı görmemek adına Havalimanımızdan Mehmet Akif Kongre Merkezimize gelene kadar gözlerini kapatmazlar.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

Sanırım Özgür ÖZEL 6 Şubat depremleri sonrasında, CHP Genel Başkanı sıfatıyla depremin sene-i devriyelerinde bugünkü ziyareti ile üçüncü kez Kahramanmaraşımızda bulunmuş olacaklardır.

Haksızlık etmeyelim, Kılıçdaroğlu da depremden tam 33 gün sonra da olsa Kahramanmaraş’ımıza bir kez gelebilmişti.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

Hatırlayınız, CHP’nin deprem sonrası en büyük umudu, sandıkta yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan’ı depremin enkazı altında görmekti.

Zira Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel ve bölgesel sorunların cari olduğu bir süreçte, kabaca 105 milyar $ tutarındaki bir deprem faturasının üstesinden gelinemeyeceğini, vatandaşa verilen sözlerin de tutulamayacağını, CHP adeta el ovuşturarak bekledi ve tüm dünya da buna tanık oldu.

Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları

Bizim CHP ve Özgür ÖZEL başta olmak üzere, CHP yöneticileri ile ilgili keşkelerimiz var.

Birinci keşkemiz, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem illerimizdeki bu olağanüstü çabaları takdir ederek elinize sağlık diyebilmiş olsalardı.

Keşke, Özgür ÖZEL ve takımı, depremden sonra gelip selfie çekip kaybolmasalardı.

Ve Keşke, deprem bölgesinde selfie çekerken verdikleri sözlerin bir kısmını dahi olsa tutabilselerdi.

Keşke, Özgür ÖZEL’in destekçileri, seçimlerin sonuçlarını beğenmeyince depremzedelere hakaret etmeselerdi.

Keşke, Cumhurbaşkanımız 455 bininci konutu teslim ederken, Özgür ÖZEL‘in takımının yönettiği belediyeler de 5 tane de olsa konut yapsalardı.

Aslında bir çeşme de olsa yapsalardı, o da kabulümüzdü!

Keşke Özgür ÖZEL ve CHP’li yöneticiler deprem bölgesinde yapmayı taahhüt ettikleri hizmetleri yapsalardı!

Keşke Özgür ÖZEL, her hafta Silivri’ye gittiğinin 1/10’u kadarını deprem bölgesinde Maraş’ta ve diğer deprem illerinde geçirseydi.

Keşke Özgür ÖZEL, yolsuzluktan, rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu bulunanlar konusunda gösterdiği hassasiyetin çok çok azını deprem bölgesi için gösterebilseydi.

Keşke Özgür ÖZEL, YPG/PYD konusunda gösterdiği hassasiyetin 1/10’unu deprem bölgesi için gösterebilseydi.

Keşke, tırnak içinde söylüyorum kendisinin bölücü dili seçtiğini de ifade etmek için zira biz Suriyenin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz. Tırnak içinde kendi ifadesiyle ‘Rojava’ konusunda gösterdiği kaygıyı deprem bölgesi için de gösterebilseydi.

Siyaseten en utanılası haliyle ve Keşke Özgür ÖZEL, deprem bölgesini sadece miting ve toplantı yeri olarak görmeseydi.

Yapılanlara inanmayabilir, keşke deprem bölgesine yapılanları öğrenmek için hiç olmazsa Alman televizyonlarını izleseydi, ya da Japonyadan gelip Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere övgülerle gidenlere sorsaydı, biraz bilgi sahibi olsaydı.

Keşke Özgür ÖZEL, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluğa giden milletin kaynaklarına engel olabilseydi ve o kaynaklarla deprem bölgesinde hizmet yapabilseydi.

Keşke, Özgür ÖZEL ve takımı, deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi kurulup şehirler ayağa kaldırılırken, boş boş konuşup milleti meşgul etmeselerdi.

Ama Aziz Milletimiz bu pespaye siyaseti, Suriyeli Kardeşlerimiz üzerinden ayrımcılık, zulüm yaparlarken de gördü ve seçimlerde bunlara hiçbir şekilde prim vermeyeceğini de gösterdi.

Evet,

Keşke CHP, 2011 yılında Esed zulmüne muhatap olan Suriyeli kardeşlerimizin imdadına kulak veren, “ensar muhacir” anlayışıyla Suriyeli Kardeşlerimize kapıların açılması talimatını veren Cumhurbaşkanımızın yanında yer alsaydı…

Keşke Özgür ÖZEL 7 Aralık 2024 tarihinde,

zalim Esed’in ülkesini terkederek Moskova’ya sığınmaya çalıştığı gün,

“Türkiye Esed ile görüşmeli” teklifini yapmasaydı…

Keşke Özgür ÖZEL, 13 yıl sonra, 61 yıllık Baas zulmünün sona ereceğini öngörebilecek bir vizyona sahibi olsaydı…

Keşke terörsüz Türkiye sürecine samimi katkı sağlayan bir ANA MUHALEFET olsaydı…

Keşke Özgür ÖZEL, dünyanın Suriye’nin yeni lideri olarak gördüğü Ahmet El Şara’yı kritik etmek yerine, ABD’nin dahi son kullanma tarihi geçti dediği YPG, PYD ve SDG gibi yapılara terör örgütü diyebilseydi…

Keşke, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında işte bizim eserimiz diyebilecekleri icraatları olsaydı…

Keşke CHP; rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanların; irtikapla, ihaleyle, milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanların; ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır diyen çapsızların; milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyetenin ikametgah adresi olmasaydı…

Ancak

Bu vizyonsuz ve ferasetten uzak anlayış bitmediği müddetçe, bizim de keşkelerimiz bitmeyecek!

Aziz Milletimiz ve değerli basın mensupları

Malumlarınız olduğu üzere, iktidar her sistemde vardır

ama

muhalefet demokratik hukuk devletinin vazgeçilmezidir…

Maalesef CHP iş yapmaktan, eser üretmekten aciz…

CHP millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan aciz…

Bundan dolayı SON KEŞKEMİZ,

Türkiye’de vizyoner,

uygulanabilir makul çözümler önerebilen, demokrasiye inanmış,

tercihini her daim hukuk devletinden yana koymuş,

yetkin ve yeterli bir muhalefet olmuş olsaydı…



Özgür ÖZEL ve CHP’den umudumuz yok

Ama

Allah’tan umut kesilmez…

Çok teşekkür ediyoruz.