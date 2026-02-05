Başkan Gül, 6 Şubat sabahının yalnızca bir afetin değil, binlerce hikâyenin yarım kaldığı, duaların göğe yükseldiği, gözyaşlarının toprağa karıştığı bir gün olduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve saygıyla andı.

“6 Şubat… Saatler 04.17’yi gösterdiğinde sadece binalar değil, yüreğimiz de yıkıldı. Bir gecede çocukların sesi sustu, annelerin duası yarım kaldı, gözyaşlarımızı içimize akıttık. O sabah Kahramanmaraş’ın üstüne çöken sessizlik, tarifsiz acıların adı oldu.”

Depremin ardından ortaya çıkan dayanışmanın, bu milletin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Gül, devlet ve milletin el ele vererek şehri ayağa kaldırdığını belirtti.

“Enkazların arasında sadece acı değil, umut da vardı. Bir el uzandı, bir kapı açıldı, bir lokma paylaşıldı. Gözyaşlarımız birbirine karıştı ama kalplerimiz daha sıkı kenetlendi. Çünkü biz aynı kaderin, aynı duanın, aynı toprağın insanlarıyız.”

Kahramanmaraş’ın her sokağında kaybedilen canların hatırasının yaşadığını ifade eden Gül, yeniden inşa çalışmalarının yalnızca binaları değil, umutları da ayağa kaldırdığını söyledi.

“Bugün devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin duasıyla sadece yaralarımızı sarmadık; yuvalarımızı da yeniden kurduk. Teslim edilen 455 Bin konut, binlerce ailenin yeniden yanan ocağı, bir babanın duası, odasında yeniden oyuncaklarını dizen bir çocuğun gülüşü, annelerin ‘evimiz var’ diyerek ettiği şükür oldu. Her anahtar, karanlıktan aydınlığa uzanan bir umut kapısıydı.” “Bugün yükselen her konut, her okul, her hastane; kaybettiklerimize verdiğimiz bir sözdür. Bu şehir sadece yeniden yapılmıyor, yeniden doğuyor. Acımızı umuda, yıkımı dirilişe dönüştürüyoruz. Çünkü Kahramanmaraş diz çökmez, yeniden ayağa kalkar.”

Başkan Gül, mesajını şu sözlerle tamamladı: