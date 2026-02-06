Türkiye’yi derinden sarsan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, kentin yaşadığı büyük yıkım ve ardından başlayan yeniden inşa süreci hafızalarda tazeliğini koruyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Kahramanmaraş’ta binlerce can kaybına ve ağır hasara yol açtı.

Depremin ardından ilan edilen milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkânları seferber edildi. Kahramanmaraş genelinde arama kurtarma, barınma, sağlık ve güvenlik alanlarında yoğun çalışmalar yürütüldü. On binlerce personelin görev aldığı süreçte, hava, kara ve deniz yoluyla bölgeye yardım ulaştırıldı.

Geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır ve konteyner kentler kuruldu. Ardından kalıcı konut projeleri devreye alındı. Kahramanmaraş’ta depremzedeler için inşa edilen konutların büyük bölümü tamamlanırken, kura çekimleriyle hak sahipleri evlerine kavuşmaya başladı.

Kentte eğitim, sağlık, altyapı ve ulaşım alanlarında da kapsamlı yatırımlar hayata geçirildi. Yenilenen yollar, güçlendirilen okullar ve altyapı projeleriyle Kahramanmaraş’ın daha güvenli ve dirençli bir şehir haline getirilmesi hedeflendi. Kırsal mahallelerde ise köy evleri ve yeni yaşam alanlarıyla yerinde dönüşüm sağlandı.

Üç yılın sonunda Kahramanmaraş, yaşadığı büyük acıya rağmen yeniden ayağa kalkma iradesini ortaya koyarken, “asrın felaketi” olarak anılan depremlerin izleri hem hafızalarda hem de şehir dokusunda yaşamaya devam ediyor.