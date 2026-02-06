Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİKAV koordinasyonunda "El Ele Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Akfen–TİKAV Burs Programı" ile depremden etkilenen 507 üniversite öğrencisine akademik yıl süresince aylık burs ödemesi yapılacak.

Burs programı, geçici bir destek modeli yerine öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca yanlarında olmayı hedefleyen uzun soluklu bir yaklaşım olarak benimsendi. Program kapsamı üçüncü yılında daha fazla öğrencinin eğitimine kesintisiz devam etmesinin sağlanması amacıyla genişletildi.

TİKAV, burs desteğinin yanı sıra "El Ele Birlikteyiz" yaklaşımıyla eğitim, barınma ve psikososyal destek alanlarında da projeler hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, deprem bölgesinden Ankara'ya gelerek eğitimlerini sürdüren ortaokul öğrencileri ve ailelerine yönelik destek programları uygulamaya alındı. Ankara'daki Ülkü Akın Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ve veliler için geliştirilen çalışmalarla uyum süreci desteklenirken, travmanın etkilerinin azaltılması ve sosyal hayata katılımın güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve fiziksel etkinliklerle zenginleştirilen bu çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, velilerin de sosyalleşme süreçlerini de destekledi.